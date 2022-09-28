Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября часть своего традиционного вечернего обращения посвятил россиянам.

Зеленский отметил, что в ситуации на фронте «для нас все понятно» и обратился к россиянам, перейдя на русский язык.

«Повторяю еще раз. Для тех, кто понимает только по-русски. Хотите жить – бегите. Хотите жить – сдавайтесь в плен. Хотите жить – боритесь на своих улицах за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки? Есть дворцы? Есть виноградники? Может, есть яхты? Или какой-то банк? За что вы вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь – мобилизация. Боритесь за свое! Не лезьте на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру», – заявил он.