Движение судов по Босфорскому проливу сегодня, 28 сентября, была перекрыто. Причиной этого стала поломка корабля, следовавшего в Россию. Об этом сообщает TRT Haber.

В Главном управления береговой безопасности Турции отметили, что авария произошла вблизи азиатского берега Стамбула. По предварительным данным, у сухогруза Viva Eclipse возникли проблемы с управлением, а именно блокировка руля. К судну направили буксиры и катер экстренных служб.

Отмечается, что 190-метровый сухогруз ходит под флагом Панамы. Судно следовало в Россию.

Движение по Босфору временно приостановили.