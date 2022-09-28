Грузия крайне встревожена визитом президента Беларуси Александра Лукашенко в аннексированную Абхазию и требует дополнительных разъяснений от Минска.

Об этом говорится в сообщении МИД Грузии после беседы с послом Беларуси в Тбилиси Анатолием Лисом.

Отмечается, что визит президента Беларуси является грубым нарушением государственной границы, фундаментальных норм и принципов международного права и МИД осуждает этот визит.

«Мы призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность государства в рамках признанных на международном уровне границ и не совершать таких действий, противоречащих фундаментальным принципам международного права», — говорится в заявлении ведомства.