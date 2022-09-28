Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в оккупированную Абхазию. Это его первая официальная поездка в Абхазию.

Как уточнил белорусский лидер, его визит не связан с событиями в мире. По его словам, он обсуждал свой приезд с президентом России Владимиром Путиным.

«Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», — отметил Лукашенко.