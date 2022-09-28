В Павлодарской области Казахстана решили создать штабы для регулирования миграционных потоков. Об этом сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Отмечается, что аким области Абылкаир Скаков выступил с соответствующим поручением к главам городов и районов региона во время заседания, на котором рассматривалась ситуация с увеличением числа приезжих из России. Помимо этого, он поручил организовать максимальное взаимодействие всех госорганов и «принять меры по стабилизации ситуации на рынке недвижимости».

«Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян», — добавил глава региона.

Скаков также отметил, что приезжим будут оказывать необходимую помощь в соответствии с законодательством Казахстана. В частности, для них откроют специальные «горячие линии», а ответственные органы будут проводить с мигрантами разъяснительную работу.