Врачи и водители из бригада «скорой» Центра координации ЧС и неотложной помощи Тбилиси готовятся к забастовкам, их требование — увеличить зарплаты в два раза, об этом рассказали сами медработники на брифинге.

Сотрудники «скорой помощи» на протяжении пяти месяцев безуспешно требуют двойного повышения зарплат и улучшения условий труда, передает Sputnik Грузия.

Медики рассказали, что планируют провести переговоры с руководством о режиме забастовок, поскольку все работники не могут устроить забастовку одновременно — это нанесет ущерб жителям Грузии.