ЗАО «Бакинский метрополитен“ планирует запустить на ветке Ази Асланов-Дарнагюль два новых состава, приобретенных у российского предприятия ”Метровагонмаш“, входящего в состав АО ”Трансмашхолдинг».

10 вагонов типа 81-765b/766 B, отвечающих современным стандартам, уже отправлены в Баку.

Поезда должны прибыть в депо метро в первые дни октября.

Еще два состава (10 вагонов), заказанные акционерным обществом у российской компании, планируется отправить в Азербайджан в конце следующего месяца, а после пуско-наладочных работ ввести в эксплуатацию в конце ноября или начале декабря.