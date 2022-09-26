Британские власти объявили о новых санкциях против РФ — за «референдумы» в «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областях Украины, говорится в пресс-релизе МИД Великобритании.

Согласно заявлению, в санкционные списки внесли 94 физических лица и структуры, в том числе 33 человека, имеющих непосредственное отношение к организации «референдумов».

Ограничительные меры распространили на Гознак и PR-агентство «ИМА-консалтинг».

Помимо этого, Лондон вводит санкции в отношении четырех российских бизнесменов — владельцев девелоперской группы компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева, против президента Уральской горно-металлургической компании Искандара Махмудова и президента Международной группы компаний «АРЕТИ» Игоря Макарова.

Под санкции также попали 55 членов правления компаний, которые, по мнению властей Великобритании, связаны с российским правительством. Из них 23 относятся к совету директоров и правлению Газпромбанка, 16 являются членами наблюдательного совета и правления Сбербанка, а 10 — работниками Совкомабнка.

В пресс-релизе британского правительства отмечается, что всего Великобритания внесла в санкционные списки по России уже около 1,2 тыс. физических лиц и 120 структур.