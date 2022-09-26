Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, обсуждается ли в Кремле закрытие границ и введение военного положения.

На вопрос журналиста о закрытии границ из-за введения военного положения в ряде регионов Песков сказал, что решений по этим вопросам в настоящий момент не принималось, так же как и по транспортной мобилизации.

Также Песков посоветовал с осторожностью относиться ко всяким спискам, распространяющимся в сети.

«Надо очень аккуратно относиться ко всем спискам, сливам. И противники наши делают вбросы, и домашние истерики это делают. Очень внимательно надо относиться. Фейков больше чем правды», — сказал Песков.