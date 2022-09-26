Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета пресекли попытку незаконного ввоза большого количества мобильных телефонов через таможенную границу страны.

Граждане Азербайджана и России, прибывшие авиарейсом Доха-Баку, пытались покинуть зону таможенного контроля через систему пропуска “зеленый канал”. В ходе досмотра чемодана гражданина России было обнаружено 40 единиц, а гражданина Азербайджана — 41, в общей сложности 81 единица смартфонов iPhone (15 единиц iPhone 14 Pro 128 Гб, 20 единиц iPhone 14 Pro 256 Гб, 5 единиц iPhone 14 Pro 512 Гб, 20 единиц iPhone 14 Pro Max 128 Гб, 20 единиц iPhone 14 Pro Max 256 Гб, 1 единица iPhone 13 Pro 256 Гб).

По обоим фактам проводится расследование.