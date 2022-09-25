Произошло изменение в составе правления Совета прессы, сообщает АПА.

Нияз Нифтиев, избранный членом правления, обратился с заявлением к председателю Совета прессы Рашаду Меджиду.

Правление Совета прессы обсудило и приняло обращение Нияза Нифтиева. Егана Гаджиева, которая была в числе кандидатов на VIII съезде журналистов и получила на один голос меньше, чем Н. Нифтиев, включена в состав правления.

Отметим, что 24 сентября состоялся VIII Конгресс журналистов Азербайджана. На съезде было избрано правление в составе 23 человек.

Председателем Совета прессы был избран Рашад Меджид.