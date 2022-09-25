Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что расходы на оборону увеличатся до 100 млрд фунтов к 2030 году, сообщает газета The Telegraph.

«Если ничего не менять, то мы движемся в направлении 2% (трат на оборону от размера ВВП). Однако, согласно нынешним прогнозам, речь идет об оборонном бюджете в размере 100 млрд фунтов к 2029–2030 годам. Сейчас он составляет 48 млрд фунтов. За восемь лет это большая сумма», — заявил Уоллес.

Он добавил, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена выполнить предвыборное обещание и увеличить траты на оборону до 3% ВВП.

«Один из ее явных приоритетов как премьер-министра — мы будем инвестировать и тратить больше денег (на оборону)», — пояснил Уоллес.

Министр обороны Британии отметил, что одним из приоритетов его ведомства будет разработка средств борьбы против беспилотников.