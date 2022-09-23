Граждане России бояться выходить на протесты против войны и мобилизации. Но они еще осознали, что это куда безопаснее, чем быть мобилизированным и попасть непосредственно на войну. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете Ouest-France.

«Вы видите, что происходит на улицах Российской Федерации… Они боятся, что их бросят за решетку, если они сейчас выйдут на улицу и будут там кричать», – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что россияне боятся попасть за решетку из-за протестов, но не понимают, что в противном случае их могут отправить воевать.

«То есть тогда они придут на нашу землю. Им придется стрелять в нас. А нам придется стрелять в них. Отсюда они никуда не попадут: они или погибнут, или будут сдаваться и попадут в плен. Они даже не понимают разницы, что если они сейчас выйдут на улицу – это более безопасно и это нужно. Это демократия. И даже если у тебя ее забрали в такой большой стране, то всех остановить нельзя, их 150 млн человек. Они не понимают риски, потому что еще массово не видели трупы своих граждан», – заявил президент.