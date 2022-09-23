Вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» оценил опасность вируса, найденного у летучих мышей в России. По мнению специалиста, бить тревогу не стоит, поскольку в данный момент ещё нет какой-либо конкретики и ясности.

Ларичев отметил, что у любых животных присутствует огромное число различных инфекций. Однако у большинства вирусов нет некоторых генетических элементов, способствующих развитию болезни у человека. Обнаруженным в РФ у летучих мышей вирусом пока никто из людей не заболел, но, как заметил эксперт, испытывать судьбу тоже не следует.

«Я бы рекомендовал жителям Сочи не есть летучих мышей. Не надо лезть к диким животным, главная опасность от летучих мышей — это бешенство. Бешенство — это 100% летальность, а коронавирус — нет», — предупредил специалист.