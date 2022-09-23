«Нападения на наши дипломатические представительства совершенно неприемлемы». Данную мысль озвучил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью AzTV.

Байрамов добавил , что это нарушение основных принципов международных отношений.

«Неприкосновенность дипломатов и дипломатических представительств является основой международных отношений. Нападение на дипломатов является актом, не соответствующим моральным и правовым нормам. Помимо принятых прочих мер, мы выразили решительный протест странам, где это произошло. Потому что каждая страна, которая присоединилась к Венской конвенции, несет ответственность за выполнение положений этого документа», — отметил министр.

Байрамов заявил, что все преступники, напавшие на диппредставительства Азербайджана, должны быть найдены и привлечены к уголовной ответственности: «Потому что безнаказанность приводит к дальнейшим провокациям».