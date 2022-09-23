Сегодня Аудиовизуальный Совет провел очередное заседание.

Как сообщили в Совете, был заслушан обширный доклад и заключение конкурсной комиссии, которая первой провела проверку документов, технических возможностей, творческих и кадровых, а также финансово-экономического потенциала заявителей, подавших документы на конкурсы. Затем члены Совета отдельно высказали свое мнение о претендентах.

В конце заседания среди 7 претендентов, подавших документы на 3 конкурса, победителями конкурса были объявлены 3 претендента, обладающие более высоким техническим, творческим, кадровым и экономическим потенциалом — ООО «NHR» (радиоредакция «Yurd FM»), ООО «Baki FM» (радиоредакция «Baki Hit FM»), ООО «Retro FM» (радиоредакция «Baki Retro FM»).