МИД Казахстана на своем сайте отреагировал на беспокойство его граждан в связи с притоком российских граждан поле объявления частичной мобилизации.

«Государство имеет достаточно механизмов защитить национальные интересы, которые превыше всего. В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности. Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест», — говорится в сообщении.

МИД также напомнил, что иностранные граждане любой страны не имеют права бессрочного пребывания на территории Казахстана и должны соблюдать миграционное законодательство.

«Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства», — говорится на сайте МИД.