Ключевую роль в освобождении из плена пятерых британцев сыграл российский бизнесмен Роман Абрамович, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Он сопровождал освобождённых пленных в самолёте на пути из России в Саудовскую Аравию, подарил им смартфоны iPhone и обсуждал с ними футбол.

О том, что ключевую роль в освобождении сыграл именно Абрамович, заявил один из освобожденных пленных, 59-летний Джон Хардинг, попавший в плен в мае.

«Помощница Абрамовича, которая летела вместе с нами, сказала, что Роман сыграл ключевую роль в нашем возвращении. Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него», — сказал Хардинг.

«Он пользуется большим уважением у украинцев, а теперь и у нас — он чертовски много сделал для нас, и мы не могли отблагодарить его в достаточной мере. Он был хорошим парнем, очень милым парнем. Он легенда — мы очень любим его, и я так благодарен за его усилия», — сказал британец.