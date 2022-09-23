22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, являющимся действующим председателем ОБСЕ.

Согласно сообщению МИД Азербайджана, министры обсудили сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Стороны также обменялись мнениями о непрекращающихся провокациях Армении, причинах и последствиях недавней напряженности в регионе.