Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал всех мобилизованных россиян сдаваться в плен, поскольку Украина гарантирует сохранение их жизни. Об этом он написал в Twitter.

«Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности — сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение», — написал Подоляк.

Также он подчеркнул, что, согласно с Женевской конвенцией, пленные россияне не будут выданы РФ, если сами не захотят этого.