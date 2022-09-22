Количество жертв среди гражданского населения Изюма Харьковской области может превышать тысячу человек. Об этом во время брифинга сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

«Сегодня мы можем говорить о том, что такие захоронения — не в одном месте, а по меньшей мере в трех… Там тоже могут располагаться массовые захоронения. И если поначалу мы оценивали, что жертв среди мирного населения нашей общины — тысяча человек, я боюсь, что эта цифра может только увеличиться», — сказал Мацокин.

Эксгумация тел в Изюме продолжается, о сроках ее окончания Мацокин пока не говорит.

«На сегодняшний день эти действия не завершены, я думаю, что они даже не дошли до середины… Тела отправляют в Харьков, и там с ними будут работать специалисты», — отметил представитель городских властей.

Кроме того, заммэра сообщил, что родственники погибших сдают материал для исследования ДНК в Изюме, но исследования будут проводиться в Харькове.