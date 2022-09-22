Между распространенными сторонами сообщениями об обсуждениях Армена Григоряна и Станислава Зася в Ереване заметна существенная разница. Если армянская сторона охарактеризовала действия Азербайджана как «широкомасштабную агрессию», то в официальном заявлении ОДКБ имевшие место на днях боевые действия, в результате которых член блока Армения потеряла более 200 человек убитыми и пропавшими без вести, даже не упоминаются. На это обратила внимание армянская служба радио «Свободы».

«Была обсуждена ситуация в регионе и возможные дальнейшие действия ОДКБ в сложившейся ситуации», — говорится в распространенном секретариатом ОДКБ заявлении по поводу встречи Григорян-Зась.

Согласно тому же источнику, миссия во главе с Засем, прибывшая накануне в Ереван, должна подготовить доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработать предложения «по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на армяно-азербайджанской границе». С этой целью они посетят приграничные районы Армении и встретятся с высшим политическим и военным руководством республики.