После объявления частичной мобилизации в РФ Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине, сообщает «Главред».

Так, посольство Кыргызстана в России 21 сентября сообщило своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность. Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в каких-либо военных действиях, советуют незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство своей страны. Те граждане, которые поедут на войну, рискуют оказаться за решеткой на срок от 5 до 10 лет. Возможна также конфискация имущества.

Посольство Узбекистана в РФ заявило, что «предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность». Речь идет о сроке до 10 лет лишения свободы.

В Казахстане за такое же нарушение грозит тюремный срок от 5 до 9 лет.