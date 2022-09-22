Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает применить ядерное оружие для «защиты» захваченных в Украине территорий после того как их «присоединят» к России по итогам «референдумов».

«Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах», — заявил Медведев, комментируя «результаты решений Верховного главнокомандующего».

Он также пригрозил ударом гиперзвуковыми ракетами бывшему командующему американскими войсками в Европе Бену Ходжесу, который заявлял, что если РФ применит ядерное оружие против Украины, то США нанесет удар по Черноморскому флоту РФ.

«Поэтому разным отставным идиотам с генеральскими лампасами не надо пугать нас разговорами про удар НАТО по Крыму. Гиперзвук гарантированно способен достигнуть целей в Европе и США гораздо быстрее», — заявил Медведев.