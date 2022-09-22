Ограничить въезд для россиян в Казахстан невозможно, заявил спикер сената (верхней палаты) парламента республики Маулен Ашимбаев на фоне сообщений о резко возросшем миграционном потоке граждан России в другие страны.

«Если россияне хотят к нам приезжать и потом уехать, по каким-то делам, побыть здесь какой-то период — здесь никаких вопросов не должно возникать, мы не можем ограничивать», — цитируют его РИА Новости.

Он также напомнил, что для оформления вида на жительство (ВНЖ) иностранцы должны иметь полный набор необходимых документов. Отмечается, что среди них пункт о согласии государства, из которого выезжает конкретный человек, такое требование прописано в законах Казахстана.

«Если гражданину государство не дает разрешение выезжать, но каким-то образом он выехал, Казахстан не может ему дать ВНЖ. Согласие — это листок убытия, там должны быть подписи и печати соответствующие», — объяснил Ашимбаев.