В соцсетях расходится видео с предсказанием покойного Владимира Жириновского в 2015 году о войне и «частичной мобилизации» в России.

Напомним, Жириновский также известен тем, что в конце 2021 года с точностью до 48 часов предсказал дату начала войны с Украиной.

Жириновский умер после коронавируса 6 апреля 2022 года.