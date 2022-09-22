В соцсетях расходится видео с предсказанием покойного Владимира Жириновского в 2015 году о войне и «частичной мобилизации» в России.
Напомним, Жириновский также известен тем, что в конце 2021 года с точностью до 48 часов предсказал дату начала войны с Украиной.
Жириновский умер после коронавируса 6 апреля 2022 года.
Опять этого тюркофоба петуха рекламируют , будь он проклят скотина!😡😡😡🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Он просто знал о планах американцев и их партнеров россиян! Много говорил, вот и умер от ОРЗ!
Жириновский(Распутин)+6 месяцев смерть Николая второго(Путина)4+6=10.Путину остался месяц с хвостиком.