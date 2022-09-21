Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН. Лидер США, в частности, заявил:
Россия бесстыдно нарушила основные принципы устава ООН;
Путин выступил с безрассудными ядерными угрозами;
Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту;
США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях;
Мы будет и дальше проявлять солидарность с Украиной против агрессии РФ;
США тесно работают с союзниками, чтобы не допустить потенциальную атаку РФ на территории НАТО;
США выступают за расширение Совбеза ООН, в том числе, за счёт новых постоянных членов.
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