Успешно продолжается реализация проекта расширения 4 полос движения на 130-километровом участке Гянджа-Газах-Грузия Государственной пограничной автодороги Баку-Алят-Газах, являющейся частью «Великого Шелкового пути».

Как сообщили в Государственном Агентстве автомобильных дорог Азербайджана, уже завершены строительные работы на участке 39.8-82.2 км (42.4 км) Зейем-Гырылы 130-километровой дороги.

Согласно проекту, общая ширина земляного полотна составляет 27.5 метров. Покрытие дороги, состоящей из 4-6 полос движения шириной 3,75 метра каждая, — полимерный асфальтобетон.

Строительные работы на участке магистрали Гянджа-Газах-граница с Грузией выполняются по 3 участкам. Строительство участка 2 протяженностью 42,4 км в соответствии с техническим классом 1 уже завершено, а строительство участка 1 протяженностью 39,8 км близится к завершению.

С расширением 4 полос движения на 130-километровом участке Гянджа-Газах-Грузия и увеличением скорости будет обеспечен удобный и безопасный проезд граждан. Кроме того, дорожная трасса спроектирована с проездом за пределы крупных населенных пунктов. Это важно с точки зрения безопасности населения, проживающего в этих населенных пунктах, и водителей, пользующихся дорогой.

Автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-государственная граница с Республикой Грузия, являясь составной частью проходящего через Азербайджан международного транспортного коридора, играет важную роль в развитии связей в этом направлении со странами Европы, Азии и Ближнего Востока, а также на территории республики.