Информация об обращении главы Счетной палаты Алексея Кудрина к президенту Владимиру Путину с просьбой о переходе на работу в «Яндекс» не соответствует действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря президента попросили прокомментировать публикацию издания «Медуза», в которой со ссылкой на источники сообщалось о переговорах по переходу Кудрина в руководство «Яндекса».

«Нет, такого не было. «Медузу» больше не читаем», — сказал Песков, отвечая на вопрос, обращался ли Кудрин к президенту с такой просьбой (цитата по ТАСС).