Завершился визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Ереван. Если перефразировать это предложение, то завершился выездной спектакль американской политической труппы с условным названием «Нагнетай и спекулируй.» Характер современной системы международных отношений и наблюдаемые тенденции внесли небольшую коррекцию в знаменитую фразу «разделяй и властвуй». Конечно, данный принцип международных, да и не только международных, отношений никто не отменял. Просто, тактические задачи требуют определенных уточнений. Иногда «разделение» сопровождается вероятностью появления новых обстоятельств, что чревато дополнительными финансовыми и временными затратами. В то время как, искусственное нагнетание может заморозить существующую конфликтную ситуацию и увеличить количество вариантов для различных политических маневров.

Непростительная наивность полагать, что подобного рода визиты являются жестом поддержки. Такого рода визиты подобны приманке на крючке удочки рыболова. Приведем несколько коротких цитат из выступления Нэнси Пелоси в Ереване. Цитата первая: «… резолюция о признании геноцида армян, противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха — в этих и во всех других отношениях мы — друг Армении». Обратите внимание, ни одного позитива. Представитель страны, которая претендует на статус единственного глобального арбитра, апеллирует исключительно конфликтогенными категориями.

«Геноцид армян» — это исторический миф и инструмент для жонглирования во время «представлений» перед избирателями из армянского лобби. Факт преднамеренного использования термина «Нагорный Карабах» также необходимо расценивать как несколько капель валерьянки для успокоения «раненого» армянского общества. Кроме того, с подачи некоторых лжепатриотов данный термин дарит надежду на то, что конфликт будет реанимирован. Данное обстоятельство может стать поводом для попыток оказать давление уже на Азербайджан. Как только «узел» конфликта благодаря инициативам Азербайджана начал развязываться, кто-то настойчиво пытается, наоборот, затянуть узел и оставить в своих руках хотя бы один из «концов» этой петли.

Следующая цитата из выступления также является не менее интересной: «премьер-министр Армении Никол Пашинян является ценным партнером в деле содействия безопасности, процветанию и демократии в Кавказском регионе». Абсолютный абсурд, который даже комментировать не стоит. Армения — это страна форпост, территория которой на протяжении долгих лет использовалась исключительно для эскалации региональной ситуации. Народ и правительство этой страны на протяжении долгих лет культивирует фашизм. Армения, к тому же является моноэтнической страной. В этой стране отсутствует хоть какой-то экономический потенциал. Как раз наоборот, политика официального Еревана на протяжении долгих лет препятствует развитию региона и реализации региональных энергетических проектов.

Видимо, гипотетическая вероятность того, что официальный Ереван анонсирует свою готовность к миру, насторожила некоторые силы, которые не хотят лишиться основного инструментария обеспечения своего главенствующего присутствия в данном регионе. Ничего нового, мы с вами наблюдаем классический сценарий развития процесса геополитической борьбы за наш регион.

Финальным аккордом данного спектакля было посещение мемориального комплекса «Цицернакаберд» в честь памяти так называемых «жертв Геноцида армян в Османской империи». Эта шоу-сценка была поставлена с расчетом сорвать бурные аплодисменты. Классика политических технологий Запада — аффект, эмоции, комплементарная риторика и «жонглирование» демократическими категориями.

Для того, чтобы не вдаваться в долгие комментарии по поводу данного шоу-визита, процитируем слова армянского политолога Сурена Суренянца: «Если рационализм не возобладает над эмоциями и иллюзиями, то визит Пелоси будет чреват новыми рисками. Ведь ни для кого не секрет, что США и Россия находятся в глобальном конфликте. И если армянская сторона не представит четкой повестки, то велика вероятность того, что Армения станет новой ареной российско-американского противостояния».

P.S. Мы должны уметь делать правильные выводы, а национальные интересы должны всегда оставаться абсолютным приоритетом как во внутренней, так и во внешней политике страны.

Асиф Адиль