Правительство Франции приняло решение отключать раньше Лувр и Версальский дворец для экономии электроэнергии. Об этом заявила в субботу во время интервью на телеканале France 2 министр культуры Франции Рима Абдул-Малак.

«Мы собираемся погасить пирамиду Лувра раньше, уже сегодня вечером. Вместо того, чтобы выключать пирамиду в час ночи, Лувр выключит ее в 23 часа. Мы также отключим фасад Версальского дворца в 22 часа вместо 23 часов со следующей недели», — сказала Абдул-Малак.

Правительство отдает себе отчет в том, что это меры недостаточные и что большой экономии ими не достичь. Но, по мнению министра, это важно для мобилизации граждан.