Состояние Асима Мусаева, получившего осколочное ранение в левую ногу во время взрыва снаряда в результате провокации, совершенной подразделениями Вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре, и Арзумана Оруджева, получившего ранение в лодыжку, удовлетворительное, сообщает Report.

В результате усилий врачей ногу А.Мусаева удалось спасти от ампутации: «В настоящее время его состояние стабилизировалось».

Состояние другого пострадавшего в Кяльбаджаре — А.Оруджева также оценивается как удовлетворительное. Он выписан после оказания первой помощи.