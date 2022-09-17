Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России «страданий» от западных санкций. По её мнению, рестрикции нужны для того, чтобы остановить «спецоперацию» в Украине.

«Для этого (прекращения огня) необходима значительная военная поддержка [Киева], гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — сказала Пелоси на пресс-конференции председателей парламентов «Большой семёрки» в Берлине.

Вместе с тем она считает необходимым ужесточить ограничения против РФ, а также изъять замороженные российские активы и направить средства на восстановление инфраструктуры Украины.