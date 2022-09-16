Главное условия для переговоров с Киевом — согласие украинской стороны. Однако раз президент Украины Владимир Зеленский заявил о нежелании вести диалог, то «и не надо». Так сказал президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Первое условие — чтобы они согласились. Они же не хотят. Господин Зеленский же объявил, публично сказал, — не знаю, где, но публично, — что он не готов и не хочет разговаривать с Россией. Ну не готов — и не надо», — подчеркнул российский лидер.

