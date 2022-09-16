В 2022 году российские туристы потратили самую большую сумму в Грузии среди всех отдыхающих, сообщает Business Media Georgia со ссылкой на данные Нацбанка страны.

С января по август 2022 года россияне потратили в Грузии рекордные 467,9 миллиона долларов. На второй строчке расположились путешественники из стран Европейского союза с показателем в 215 миллионов долларов. На третьем месте по расходам граждане Беларуси (189 миллионов долларов), за ними следуют туристы из Израиля (170 миллионов долларов).