НАТО следует предпринять усилия для восполнения запасов вооружений, которые снизились из-за конфликта в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN.

«Поддержка, которую мы оказываем Украине, идет из имеющихся у нас запасов. В результате они снижаются, и нам надо сосредоточиться на их восполнении», — сказал он.

Столтенберг также отметил, что украинским войскам придется трудно предстоящей зимой. «Зима обещает быть суровой. Так что нам надо предоставить зимнее снаряжение, зимнюю форму, генераторы, палатки, чтобы они смогли действовать зимой», — добавил генсек НАТО.