Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси отправится в Армению на этой неделе, она планирует встретиться в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны», — пишет издание.

Как ожидается, вместе с ней туда отправится член палаты представителей США Джеки Спейер.

«Cпейер является одним из немногих американских законодателей армянского происхождения в конгрессе», — отмечается в тексте.