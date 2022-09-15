Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что Китай будет решительно поддерживать Казахстан в защите его независимости, суверенитета и территориальной целостности. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана.

«Еще раз хотел бы вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительно поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны», — приводит пресс-служба слова Си Цзиньпина.

По его словам, Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. «Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт», — подчеркнул председатель КНР.

В свою очередь Токаев напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем. «За этот краткий период мы установили прочные межгосударственные связи. Искренне благодарю вас за поддержку экономического развития Казахстана и наших международных инициатив», — сказал он, обращаясь к лидеру КНР. Президент Казахстана подчеркнул, что заявленное в ходе его государственного визита в Пекин в сентябре 2019 года вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию.