Посол Израиля в Азербайджана Джордж Дик выразил соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами в результате провокаций Армении.
Об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Израиля в Twitter.
Посол Израиля в Азербайджана Джордж Дик выразил соболезнования семьям военнослужащих, ставших шехидами в результате провокаций Армении.
Об этом говорится в публикации на официальной странице посольства Израиля в Twitter.
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