Грузия с беспокойством следит за очередной военной эскалацией между Азербайджаном и Арменией и сложившейся ситуацией.

Об этом сообщили в МИД Грузии.

«По имеющимся данным, есть погибшие и раненые. Сторонам необходимо перейти в режим переговоров и не допустить дальнейшего обострения. Обострение ситуации очень негативно скажется на безопасности всего региона. Совместные усилия международного сообщества по предотвращению напряженности и возобновлению диалога особенно важны. Грузия готова продолжать активное участие в восстановлении мира и стабильности в регионе, в том числе готова предоставить площадку для переговоров».