Соединенные Штаты предоставили министру иностранных дел России Сергею Лаврову визу для поездки в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом 13 сентября сообщило агентство Reuters, ссылаясь на российский дипломатический источник.

Согласно письму посла России в ООН Василия Небензи от 2 сентября на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Москва запросила у Вашингтона 56 виз — для Сергея Лаврова и членов его делегации. Однако источник сообщил Reuters, что США одобрили всего 24 визы.

Также стало известно, что Небензя отметил в письме, что экипаж самолета Лаврова также не получил визы.