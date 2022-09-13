Россия и Узбекистан поделят поровну доход от продажи шести конфискованных московских квартир Гульнары Каримовой, дочери первого президента республики Ислама Каримова.

Решение об изъятии недвижимости ранее принял суд в Москве.

Процесс реализации недвижимости продолжается, рассказал замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов. Он уточнил, что квартиры были куплены на преступно нажитые доходы, что подтвердил Мосгорсуд.

«В настоящее время идёт процесс исполнения этого решения, средства от продажи квартир будут поровну поделены между Узбекистаном и Российской Федерацией», —цитирует Икрамова ТАСС.