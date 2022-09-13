Шесть стран, включая четыре арабских, получат статус партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по диалогу в ходе встречи глав государств организации, которая пройдет 15-16 сентября в Самарканде. Об этом заявил национальный координатор ШОС от Узбекистана Рахматулла Нуримбетов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Ход консультаций, проводимых в Самарканде на уровне национальных координаторов государств-членов ШОС, свидетельствует, что на предстоящем саммите, который состоится 15-16 сентября, будет одобрено решение о принятии в организацию шести новых партнеров по диалогу, причем четыре из них — это арабские страны», — заявил Нуримбетов.

Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов ранее сказал журналистам, что на саммите ожидается подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу в ШОС с Египтом, Катаром и Саудовской Аравией. Также ожидается одобрение заявок на получение статуса партнеров с Бахрейном и Мальдивами.

Саммит ШОС пройдет 15–16 сентября 2022 года в Самарканде. Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что в ходе грядущей встречи зародится новый этап жизни организации, а также пополнится ее состав и сформируется будущая повестка.

В настоящее время членами ШОС являются Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия, Киргизия, Китай, Индия, Пакистан. Белоруссия и Иран находятся в процессе вступления.