Секретариат ОДКБ распространил заявление «в связи с резким обострением на армяно-азербайджанской границе», сообщает Minval. Констатировав, что «в ночь на 13-е сентября 2022 года на границе Армении и Азербайджана произошли боевые столкновения с применением тяжелого вооружения и БПЛА. В результате чего есть погибшие и раненые», в организации далее заявили: «Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года». Как того и следовало ожидать, в ОДКБ отметили: «Высоко оцениваем посреднические усилия Российской Федерации в прекращении огня на линии соприкосновения с 9.00 13 сентября с.г.» В документе также указывается, что «в связи с обращением Армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения, Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации». Однако, как указывается в комментарии пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова, «для этого должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в трехсторонних заявлениях от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года».

В завершение секретариат ОДКБ выразил «глубокие соболезнования семьям погибших» и пожелал «скорейшего выздоровления раненым».

Таким образом, армянская дипломатия потерпела очередной провал и на площадке ОДКБ. Авторы документа не выдвигают никаких обвинений в адрес Азербайджана. Нет ни слова о «посягательствах на территорию Армении». Нет и подтверждения гарантий военной помощи. Как бы обозначено задействование механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации, но, как отметил пресс-секретарь военного блока, речь идёт исключительно о политических и дипломатических мерах. Наконец, Армении напомнили о необходимости соблюдать обязательства, отраженные в трёхсторонних заявлениях от 10 ноября 2020 года (в ОДКБ используется «московская» датировка — 9 ноября), а также 11 января и 26 ноября 2021 года.

Проще говоря, вслед за нейтральным заявлением МИД РФ Армению разочаровал и ОДКБ. Где ее, пардон, вежливо «послали».

Отдел политики Minval.az