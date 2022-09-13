На 92-м году жизни скончался франко-швейцарский режиссер «новой волны», актер и продюсер Жан-Люк Годар. Об этом сообщает Liberation.

О смерти кинодеятеля сообщили его родственники во вторник, 13 сентября.

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 года в Париже. Его отец работал врачом, а мать — банкиром. В 1949-м Жан-Люк поступил в Сорбонну и приступил к изучению антропологии. Через год Годар начал публиковать собственные киноведческие статьи, а в 1954-м дебютировал в качестве режиссера, сняв короткометражный проект.

В 1960-м Годар представил свой первый полнометражный фильм «На последнем дыхании», главные роли в котором исполнили Жан-Поль Бельмондо и Джин Сиберг.

Особенность картины заключалась в том, что режиссер придумывал сценарий перед началом съемочного дня, а актеры проекта могли самостоятельно менять диалоги в процессе съемок. Именно ранее творчество Годара поспособствовало развитию мирового кинематографа в дальнейшем.

Всего фильмография кинематографиста насчитывала 130 картин, среди которых значились такие ленты, как «Презрение» (1963), «Банда Аутсайдеров» (1964), «Безумный Пьеро» (1965) и многие другие.