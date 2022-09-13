У армянской стороны 49 погибших в результате обострения на границе с Азербайджаном. Об этом сообщил премьер Армении Никол Пашинян.

«Эта цифра не окончательная», — добавил он.

Напомним, что ночью 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской армии и путей снабжения.