Грузовое судно Ro-Ro под флагом Коморских островов «Anatolian», которое было обстреляно подразделениями греческой береговой охраны во время плавания в международных водах у Бозджаада, бросило якорь в порту Хайдарпаша.

Корабль, пройдя Дарданеллы и встав на якорь у берегов Зейтинбурну, куда оно прибыло сегодня утром, дозаправился. «Anatolian» вечером отплыл из Зейтинбурну и прибыл в порт Хайдарпаша.

Судно «Anatolian», ранее известное как бывший «Mavi Marmara», отправится на техническое обслуживание на верфь в районе города Кастамону.

Напомним, что береговая охрана Греции в субботу, 10 сентября обстреляла судно «Anatolian» вблизи турецкой провинции Чанаккале. На борту судна Ro-Ro находились шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали, пять граждан Азербайджана и трое граждан Турции. Пострадавших в результате обстрела нет.