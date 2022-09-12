Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления британскому королю Карлу Третьему.

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас с восхождением на престол в качестве короля Великобритании и Северной Ирландии.

Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией является удовлетворительным. Верю, что традиционные дружеские отношения, связывающие наши страны, наше взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.

Еще раз поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей работе на благо дружественного народа Соединенного Королевства.