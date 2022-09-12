Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравления британскому королю Карлу Третьему.
В поздравлении говорится:
От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас с восхождением на престол в качестве короля Великобритании и Северной Ирландии.
Нынешний уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Великобританией является удовлетворительным. Верю, что традиционные дружеские отношения, связывающие наши страны, наше взаимовыгодное сотрудничество в самых разных областях и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов.
Еще раз поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в вашей дальнейшей работе на благо дружественного народа Соединенного Королевства.
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