Иран официально станет членом ШОС на саммите в Узбекистане. Об этом заявил представитель МИД ИРИ Насер Канаани.

Иранская сторона подпишет соответствующий меморандум об обязательствах в качестве члена объединения.

Иранский президент Ибрахим Раиси ранее называл членство в ШОС дипломатическим успехом для Ирана. По его мнению, присутствие Тегерана в составе объединения создаст прочные экономические связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Саммит глав государств ШОС пройдет в Узбекистане 15-16 сентября.