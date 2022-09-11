Жителей Швейцарии призвали жаловаться на соседей, температура домов которых составляет больше 19 градусов тепла. Соответствующую социальную рекламу распространили в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».

Отмечается, что за анонимные сообщения «Гражданское общество Швейцарии» будет выплачивать гражданам по 200 франков (около 13 тысяч рублей). «У вашего соседа теплее, чем 19 градусов? Пожалуйста, проинформируйте нас. Анонимно. 200 франков награда», — говорится в объявлении организации.

Ранее стало известно, что швейцарцам, которые предстоящей зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране и прогреют свои дома до 19 градусов тепла, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.